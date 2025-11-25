За даними слідства, організатори втечі оцінили свої послуги у 16,5 тис. доларів.

На Закарпатті затримали інкасаторів, які везли чоловіка до кордону з Угорщиною

Співробітники ДПСУ, поліції та СБУ викрили у Закарпатській області канал незаконного переправлення за кордон чоловіків призовного віку.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

“Правоохоронці за силової підтримки військовослужбовців відділу прикордонної служби “Лужанка” та спецпідрозділу КОРД зупинили інкасаторський автомобіль, який рухався з увімкненими проблисковими маячками”, - розповіли в ДПСУ.

Правоохоронці виявили, що двоє співробітників банку везли до кордону з Угорщиною чоловіка в обладнаному бронекапсулою службовому автомобілі.

Організатори втечі оцінили свої послуги у 16,5 тис. доларів. Частину цієї суми пасажир встиг передати, а решту мав сплатити, коли потрапить на територію Угорщини.