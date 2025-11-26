Генерал США Дрісколл: США і НАТО мають обмежені можливості змінити ситуацію на полі бою в Україні

Він наполягає, що нашій державі треба піти на поступки.

Міністр армії США Ден Дрісколл заявив, що Штати і НАТО мають обмежені можливості змінити ситуацію на полі бою в Україні.

Про це він сказав Володимирові Зеленському, коли передавав початковий варіант мирного плану, пише New York Post.

«Він сказав українцям: “Дивіться, це реалії ситуації. Україна зараз у невигідному становищі. Сполучені Штати та НАТО мають обмежені можливості змінити ту перевагу противника на полі бою, яку ви зараз маєте проти себе, і нинішній курс є несталим. Тож доведеться піти на жорсткі поступки”», - цитує генерала видання.

Опісля Зеленський виступив із заявою до українського народу, в якій зазначив, що Україні доведеться або втратити гідність, або ризикувати втратити ключового партнера.