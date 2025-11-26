Генерал США Дрісколл: США і НАТО мають обмежені можливості змінити ситуацію на полі бою в Україні

Міністр армії США Ден Дрісколл заявив, що Штати і НАТО мають обмежені можливості змінити ситуацію на полі бою в Україні.
Про це він сказав Володимирові Зеленському, коли передавав початковий варіант мирного плану, пише New York Post.
«Він сказав українцям: “Дивіться, це реалії ситуації. Україна зараз у невигідному становищі. Сполучені Штати та НАТО мають обмежені можливості змінити ту перевагу противника на полі бою, яку ви зараз маєте проти себе, і нинішній курс є несталим. Тож доведеться піти на жорсткі поступки”», - цитує генерала видання.
Опісля Зеленський виступив із заявою до українського народу, в якій зазначив, що Україні доведеться або втратити гідність, або ризикувати втратити ключового партнера.
- За даними NBC News, під час візиту до Києва Дрісколл сказав Україні, що вона програє у війні, тож треба домовлятися про мир.
- Опісля держсекретар США Марко Рубіо назвав повідомлення в медіа про цю заяву "фейковими новинами".
- У Швецарії 23 листопада американська і українська делегації провели переговори щодо мирного плану, чимало положень якого вимагали від України де-факто капітуляції у війні.
- За даними ABC та CBS News, після напружених перемовин українська влада погодилася на оновлені мирні пропозиції, напрацьовані зі США.