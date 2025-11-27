Видано книгу “Острів ГУР. Таємниці. Операції. Війна” про найгучніші операції української воєнної розвідки.

Як зазначає пресслужба відомства, документальна праця журналіста та письменника Максима Бутченка розповідає історію Головного управління розвідки: людей, рішень та операцій, які визначали хід російсько-української війни від 2014 року і донині.

Видання фіксує шлях становлення української воєнної розвідки: від перших кроків у 1990-х до сучасних багатовимірних операцій, що змінили уявлення світу про можливості спецслужб.

Уперше зі свідчень розвідників і командирів описано раніше закриті деталі про бої за Гостомель, створення першого у світі безпілотного флоту, спеціальні операції морських дронів MAGURA, сміливі рейди на територію Бєлгородської області РФ, високоточні удари на дистанції понад 2 000 км та дії українських розвідників проти воєнних злочинців на тимчасово окупованих територіях.

Про розвиток ГУР МО України — від часу після здобуття незалежності до подій повномасштабної війни — у книзі розповідають також керівники воєнної розвідки різних років: Олександр Скіпальський, Олександр Галака та Валерій Кондратюк.

“Країна вільних людей, військо мужніх воїнів, суспільство, що виборювало свою гідність протягом століть, виявилися не по зубах кровожерливій армії кремлівського фюрера. Саме українські розвідники завжди були на передовій боротьби з російським ворогом. Бої наших спецпризначенців-розвідників на суходолі, на морі та в небі, на лінії зіткнення та в глибокому ворожому тилу, в інформаційному й кіберпросторі — все це на сторінках цієї книги”, — написав у передмові видання начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Кирило Буданов.

Передзамовити книгу “Острів ГУР” можна за посиланням.