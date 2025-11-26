«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Чехія передала українським прикордонникам САУ «DITA»

Також країна пообіцяла подальшу оборонну підтримку.

САУ «DITA»

Державна прикордонна служба України отримала від чеських партнерів другу колісну самохідну артилерійську установку «DITA», яка вже працює на найгарячіших ділянках фронту.

За інформацією ДПСУ, разом із установкою чеські партнери передали і артилерійські боєприпаси.

У ДПСУ наголосили, що впроваджують сучасні види озброєння та техніки для посилення оборони держави.

Директор Міжурядової агенції оборонної співпраці «AMOS» Міноборони Чехії Алеш Витечка відзначив результати спільної роботи та підтвердив готовність посилювати спроможності українських прикордонників.
