Генсек НАТО про мирний план США: це хороша база для подальших дискусій

«Пропозиція містить сильні елементи, а також такі, які потребують доопрацювання та більшого діалогу», - вважає Рютте.

Мирний план став основою переговорів між Україною та США і є хорошою основою для подальших дискусій.

Про це заявив генсек НАТО Марк Рютте в інтерв’ю виданню El Pais.

«Цей мирний план, який обговорювали в неділю, став основою переговорів між Україною та США; це хороша база для подальших дискусій. Пропозиція містить сильні елементи, а також такі, які потребують доопрацювання та більшого діалогу. Саме над цим зараз працюють українці та США», - сказав Рютте.

Він прокоментував вимогу Росії не дозволити Україні стати членом НАТО і підкреслив про важливість гарантій безпеки для нашої держави.

«Росія не має ані голосу, ані права вето в питанні, хто може стати членом НАТО. Але членство в Альянсі потребує одностайності. На саміті у Вашингтоні ми підтвердили: курс України до НАТО — незворотний. Водночас кілька союзників, зокрема США, заявили, що наразі виступають проти її вступу. Якщо в межах мирного плану потрібно гарантувати, що Путін більше ніколи не атакуватиме Україну, а членство в НАТО наразі не є варіантом, тоді ми маємо забезпечити Україні настільки надійні гарантії безпеки, щоб Росія не наважилась повторити агресію», - наголосив генсек Альянсу.

Рютте додав, що двері НАТО відкриті для нових членів, бо Вашингтонський договір 1949 року дозволяє вступ будь-якої євроатлантичної країни. «Але без одностайності союзників це неможливо», - сказав генсек.

Він зауважив, що "потрібні подальші зустрічі після Женеви. Також має бути паралельний діалог з ЄС та НАТО щодо окремих аспектів", але "ми ще не на цьому етапі".