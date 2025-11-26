Унаслідок російських обстрілів упродовж 26 листопада, на Херсонщині постраждали п’ятеро цивільних.

Про це інформує прокуратура Херсонської області.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.

Армія РФ застосувала по цивільних Херсонщини артилерію, зокрема реактивну, міномети та дрони різного типу.

Станом на 17:30 на Херсонщині п’ятеро людей травмувалися внаслідок російської агресії.

Всі постраждалі дістали травм різного ступеню від снарядів, що ворог скидав з БпЛА. Двоє чоловіків та жінка у Херсоні, та ще двоє жінок у Нововоронцовці та Чорнобаївці.

Пошкоджень зазнали також приватні та багатоквартирні будинки, дитячий садок, службовий та приватний автотранспорт.