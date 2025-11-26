Росіяни атакували медпрацівника у Херсоні

Також через обстріл РФ у Чорнобаївці постраждала жінка.

Російські окупанти атакували дронами Херсон та область. У Херсон ворожий безпілотник атакував авто медпрацівника.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 14:50 росіяни атакували з дрона медика у Дніпровському районі Херсона. 56-річний херсонець дістав вибухову травму та уламкове поранення ного. Його стан – середнього ступеня тяжкості", – ідеться у повідомленні.

Бригада “швидкої” доставила постраждалого до лікарні.

Також окупанти атакували з дрона Чорнобаївку. Внаслідок ворожого удару 75-річна жінка дістала контузію, вибухову й закриту черепно-мозкову травми, уламкові поранення голови, грудної клітини рук та ніг.