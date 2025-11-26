СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Київ. Скасована прем’єра
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували медпрацівника у Херсоні

Також через обстріл РФ у Чорнобаївці постраждала жінка.

наслідки атаки РФ
Фото: Херсонська ОВА

Російські окупанти атакували дронами Херсон та область. У Херсон ворожий безпілотник атакував авто медпрацівника.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 14:50 росіяни атакували з дрона медика у Дніпровському районі Херсона. 56-річний херсонець дістав вибухову травму та уламкове поранення ного. Його стан – середнього ступеня тяжкості", – ідеться у повідомленні. 

Бригада “швидкої” доставила постраждалого до лікарні.

Також окупанти атакували з дрона Чорнобаївку.  Внаслідок ворожого удару 75-річна жінка дістала контузію, вибухову й закриту черепно-мозкову травми, уламкові поранення голови, грудної клітини рук та ніг. 
