Унаслідок російських обстрілів на Дніпропетровщині є руйнування

Артилерією та безпілотниками протягом дня ворог бив по Нікопольщині, Синельниківщині та Криворіжжі.
Про це інформує в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.
На Нікопольщині побиті інфраструктура, ліцей, багатоповерхівка, 2 приватні будинки, господарська споруда, автомийка, легковики.
На Синельниківщині агресор атакував Маломихайлівську та Миколаївську громади. Застосував БпЛА. Понівечене авто.
По Зеленодольській громаді, що на Криворіжжі, російська армія вгатила FPV-дроном. Є пошкодження на території приватного домоволодіння.