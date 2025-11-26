СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Київ. Скасована прем’єра
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Унаслідок російських обстрілів на Дніпропетровщині є руйнування

Ворог атакував дронами і з артилерії.

Унаслідок російських обстрілів на Дніпропетровщині є руйнування
наслідки обстрілів РФ
Фото: Дніпропетровська ОВА

Артилерією та безпілотниками протягом дня ворог бив по Нікопольщині, Синельниківщині та Криворіжжі. 

Про це інформує в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

На Нікопольщині побиті інфраструктура, ліцей, багатоповерхівка, 2 приватні будинки, господарська споруда, автомийка, легковики. 

Фото: Дніпропетровська ОВА

На Синельниківщині агресор атакував Маломихайлівську та Миколаївську громади. Застосував БпЛА. Понівечене авто. 

По Зеленодольській громаді, що на Криворіжжі, російська армія вгатила FPV-дроном. Є пошкодження на території приватного домоволодіння.
