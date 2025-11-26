Унаслідок російських обстрілів на Дніпропетровщині є руйнування

Ворог атакував дронами і з артилерії.

Артилерією та безпілотниками протягом дня ворог бив по Нікопольщині, Синельниківщині та Криворіжжі.

Про це інформує в.о. начальника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

На Нікопольщині побиті інфраструктура, ліцей, багатоповерхівка, 2 приватні будинки, господарська споруда, автомийка, легковики.

Фото: Дніпропетровська ОВА

На Синельниківщині агресор атакував Маломихайлівську та Миколаївську громади. Застосував БпЛА. Понівечене авто.

По Зеленодольській громаді, що на Криворіжжі, російська армія вгатила FPV-дроном. Є пошкодження на території приватного домоволодіння.