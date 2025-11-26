З російської окупації вдалося повернути ще трьох українських дітей

У межах ініціативи Президента Bring Kids Back UA Україні вдалося врятувати з окупованих територій ще трьох дітей.
Про це повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
"17-річного хлопця вдалося вивезти раніше, але його 15-річний брат і 12-річна сестра разом з батьками залишалися в окупації. Російські військові погрожували родині, допитували батьків і змушували дітей ходити до російської школи з пропагандою. Але тепер вони нарешті у безпеці на підконтрольній території України", – ідеться у повідомленні.
Також 16-річний юнак майже чотири роки жив під постійним наглядом окупаційних служб, які приходили додому та погрожували родині через відмову родини від російської школи. Зрештою, українські партнери допомогли хлопцю виїхати, і сьогодні він уже поруч із рідними.
"Дякую Українській мережі за права дитини за допомогу в порятунку цих дітей. Виконуємо завдання президента — повернути всіх українських дітей", – додає Єрмак.
- Росіяни вивозять школярів із тимчасово окупованої Донеччини на Курили і Сахалін для асиміляції дітей. Українським дітям нав’язують "менталітет Сахаліну", проводять інтеграційні заняття та готують до переїзду.