«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Київ. Скасована прем’єра
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
З російської окупації вдалося повернути ще трьох українських дітей

Росіяни чинили тиск на дітей та їхні родини.

З російської окупації вдалося повернути ще трьох українських дітей
В Україну повернулись дві родини з шістьма дітьми
Фото: Микола Кулеба

У межах ініціативи Президента Bring Kids Back UA Україні вдалося врятувати з окупованих територій ще трьох дітей.

Про це повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"17-річного хлопця вдалося вивезти раніше, але його 15-річний брат і 12-річна сестра разом з батьками залишалися в окупації. Російські військові погрожували родині, допитували батьків і змушували дітей ходити до російської школи з пропагандою. Але тепер вони нарешті у безпеці на підконтрольній території України", – ідеться у повідомленні.

Також 16-річний юнак майже чотири роки жив під постійним наглядом окупаційних служб, які приходили додому та погрожували родині через відмову родини від російської школи. Зрештою, українські партнери допомогли хлопцю виїхати, і сьогодні він уже поруч із рідними.

"Дякую Українській мережі за права дитини за допомогу в порятунку цих дітей. Виконуємо завдання президента — повернути всіх українських дітей", – додає Єрмак.
