Спротив: росіяни вивозять українських дітей з ТОТ Донеччини на Сахалін

Росіяни вивозять школярів із тимчасово окупованої Донеччини на Курили і Сахалін для асиміляції дітей.

Про це інформує Центр національного спротиву.

"росія привезла групу школярів із Шахтарська до Сахалінської області під виглядом "університетської зміни". Це діти "відмінники", учасники прокремлівських гуртків та підлітки з родин військових рф. Їм влаштовують екскурсії, показують університети і прямо агітують будувати життя на Далекому Сході", – ідеться у повідомленні.

За даними ЦНС, це не "освітній тур" – "це частина колоніальної програми росії, спрямованої на асиміляцію українських дітей та виривання їх з українського культурного середовища".

Українським дітям нав’язують "менталітет Сахаліну", проводять інтеграційні заняття та готують до переїзду.

"Ця схема перегукується з програмами підготовки депортації дорослого населення ТОТ у Сибір. Тепер росія запускає другий напрям – вивезення молоді з окупованих територій", – наголошують у спротиві.

Сахалін і Курили – депресивні регіони з браком населення. РФ намагається заселити їх українськими дітьми, використовуючи ТОТ як "демографічний ресурс".