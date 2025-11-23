Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
“Відповіді сповнені пропаганди”: італійська Corriere della Sera відмовилась публікувати інтерв’ю з Лавровим
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни атакували Дніпровський район Херсона, є поранена

79-річну жінку госпіталізували.

Росіяни атакували Дніпровський район Херсона, є поранена
Фото: nikvesti.com

Уранці 23 листопада російські окупанти атакували Дніпровський район Херсона. Постраждала літня жителька.

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 08:20 російські військові обстріляли Дніпровський район Херсона. Один зі снарядів влучив у житловий будинок, через що 79-річна жінка дістала контузію, вибухову й закриту черепно-мозкову травми, уламкові поранення спини", – ідеться у повідомленні.

Бригада "швидкої" доставила постраждалу до лікарні для надання меддопомоги.
