Росіяни атакували Дніпровський район Херсона, є поранена

Уранці 23 листопада російські окупанти атакували Дніпровський район Херсона. Постраждала літня жителька.

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Орієнтовно о 08:20 російські військові обстріляли Дніпровський район Херсона. Один зі снарядів влучив у житловий будинок, через що 79-річна жінка дістала контузію, вибухову й закриту черепно-мозкову травми, уламкові поранення спини", – ідеться у повідомленні.

Бригада "швидкої" доставила постраждалу до лікарні для надання меддопомоги.