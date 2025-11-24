Збільшилася кількість загиблих та постраждалих унаслідок вчорашнього нічного обстрілу Харкова. Відомо про смерть чотирьох людей. Поранених - тринадцять. Росіяни застосували по місту щонайменше 15 дронів. Пошкоджений енергооб'єкт.

Про це йдеться у повідомленнях ДСНС, начальника ОВА Олега Синєгубова, поліції області та прокуратури.

Серед постраждалих – двоє дітей: 12-річний хлопчик, який отримав поранення склом, та 11-річна дівчинка – вона зазнала сильного стресу.

Загинули 69-річна, 61-річна і 41-річна жінки та 55-річний чоловік.

Фото: Харківська ОВА Наслідки російського удару у Харкові

Фото: Харківська ОВА Поранені на місці обстрілу

Доповнення. За даними прокуратури, 23 листопада з 21:25 до 22:00 російська армія здійснила масований удар по Харкову із застосуванням щонайменше 15 безпілотників.

У Шевченківському районі відбулося влучання по приватних житлових домоволодіннях. Загинули три жінки. Поранення та гостру стресову реакцію отримали семеро людей, серед яких 11-річна дівчинка.

У Салтівському районі пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури та житлові будинки. Постраждали шестеро людей, серед них 12-річний хлопець, який дістав поранення уламками скла.

У Холодногірському районі під ударом опинилося цивільне підприємство. Загинув 63-річний охоронець.

Фото: Харківська обласна прокуратура Наслідки атаки у Харкові

Раніше поліція повідомляла, що влучання відбулись у Шевченківському, Холодногірському та Салтівському районах. Зазнали уражень та руйнувань приватні будинки, багатоповерхівки, садове товариство, цивільне підприємство. Зайнялись пожежі.