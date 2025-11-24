Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
ГоловнаСуспільствоВійна

​Збільшилася кількість загиблих та постраждалих унаслідок обстрілу Харкова (доповнено)

Серез постраждалих є діти. 

​Збільшилася кількість загиблих та постраждалих унаслідок обстрілу Харкова (доповнено)
Наслідки російського обстрілу
Фото: Харківська ОВА

Збільшилася кількість загиблих та постраждалих унаслідок вчорашнього нічного обстрілу Харкова. Відомо про смерть чотирьох людей. Поранених - тринадцять. Росіяни застосували по місту щонайменше 15 дронів. Пошкоджений енергооб'єкт.

Про це йдеться у повідомленнях ДСНС, начальника ОВА Олега Синєгубова, поліції області та прокуратури.

Серед постраждалих – двоє дітей: 12-річний хлопчик, який отримав поранення склом, та 11-річна дівчинка – вона зазнала сильного стресу. 

Загинули 69-річна, 61-річна і 41-річна жінки та 55-річний чоловік.

Наслідки російського удару у Харкові
Фото: Харківська ОВА
Наслідки російського удару у Харкові
Поранені на місці обстрілу
Фото: Харківська ОВА
Поранені на місці обстрілу

Доповнення. За даними прокуратури, 23 листопада з 21:25 до 22:00 російська армія здійснила масований удар по Харкову із застосуванням щонайменше 15 безпілотників.

У Шевченківському районі відбулося влучання по приватних житлових домоволодіннях. Загинули три жінки. Поранення та гостру стресову реакцію отримали семеро людей, серед яких 11-річна дівчинка.

У Салтівському районі пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури та житлові будинки. Постраждали шестеро людей, серед них 12-річний хлопець, який дістав поранення уламками скла.

У Холодногірському районі під ударом опинилося цивільне підприємство. Загинув 63-річний охоронець.

Наслідки атаки у Харкові
Фото: Харківська обласна прокуратура
Наслідки атаки у Харкові

Раніше поліція повідомляла, що влучання відбулись у Шевченківському, Холодногірському та Салтівському районах. Зазнали уражень та руйнувань приватні будинки, багатоповерхівки, садове товариство, цивільне підприємство. Зайнялись пожежі. 
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies