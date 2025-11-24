У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA вдалося врятувати 22-річного хлопця.

Про це повідомляє глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

22-річний хлопець понад три роки жив під російською окупацією та в постійному страху примусової мобілізації.

"Він мріяв повернутися до батьків, які лишалися на підконтрольній території України, але самостійно проходити численні російські блокпости було надто небезпечно. Завдяки допомозі фахівців Української мережі за права дитини та волонтерської ініціативи Humanity сьогодні хлопець уже у вільній Україні та отримує необхідну допомогу й підтримку", — ідеться у повідомленні.