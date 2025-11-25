Генштаб ЗСУ: росіяни спробували просунутися у районі Антонівського мосту

Станом на 16:00 25 листопада зафіксували на фронті 107 бойових зіткнень.

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, від артилерійських обстрілів з території РФ страждають прикордонні населені пункти, зокрема, Шалигіне, Гірки, Дорошівка, Будівельне, Бобилівка, Бунякине, Українське, Василівка Сумської області; Галаганівка, Хрінівка, Клюси Чернігівської області.

Дві атаки росіян відбили українські захисники на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Також противник завдав трьох авіаційних ударів, скинув вісім керованих авіаційних бомб, здійснив 95 обстрілів, зокрема три — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському ворог один раз атакував позиції українських захисників у районі Вовчанська.

На Куп’янському триває одне бойове зіткнення поблизу населеного пункту Петропавлівка.

На Лиманському загарбницька армія атакувала чотири рази поблизу населених пунктів Зарічне, Ставки, Торське та Лиман. Сили оборони стійко тримають оборону, три атаки вже відбили, одне бойове зіткнення ще триває.

На Слов’янському Сили оборони зупинили п’ять ворожих спроб прорватися в районах Серебрянки та Свято-Покровського.

На Краматорському наші захисники відбили атаку противника в районі Часового Яру.

На Костянтинівському напрямку загарбник 12 разів намагався просунутися у районах Плещіївки, Клебан-Бика, Щербинівки, Іванопілля, Русиного Яру, Софіївки та у напрямках Миколайпілля й Новопавлівки. Два бойові зіткнення тривають дотепер.

На Покровському окупанти здійснили 36 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Шахове, Затишок, Нове Шахове, Дорожнє, Вільне, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Звірове, Удачне, Молодецьке, Муравка, Філія. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 30 атак.

На Олександрівському противник десять разів атакував поблизу населених пунктів Іванівка, Зелений Гай, Вороне, Вербове, Привільне, Красногірське. Наразі триває одне бойове зіткнення.

На Гуляйпільському відбили десять атак ворога у напрямках Добропілля та Гуляйполя, поблизу Веселого, Затишшя, Зеленого Гаю та Високого. Ще чотири боєзіткнення тривають досі. Авіаційного удару зазнав населений пункт Гуляйполе.

На Оріхівському українські захисники відбили одну атаку ворожих підрозділів поблизу Приморського. Авіація противника завдала авіаудару в районі Оріхова.

На Придніпровському окупанти один раз намагалися просунутися в районі Антонівського мосту, успіху не мали.