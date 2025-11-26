«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
ГоловнаСуспільствоВійна

Головне за ніч та ранок середи, 26 листопада: наслідки атаки на Запоріжжя та Харків, майже 160 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 156 бойових зіткнень, бої на Покровському та Костянтинівському напрямках, ворожі обстріли.

Головне за ніч та ранок середи, 26 листопада: наслідки атаки на Запоріжжя та Харків, майже 160 боєзіткнень
Ворог за добу поранив 9 мешканців Донеччини
Фото: телеграм / Вадим Філашкін

За оновленими даними станом на ранок від ДСНС, кількість поранених унаслідок атаки російської армії на Запоріжжя зросла до 19.

Пошкодження отримали щонайменше 7 багатоповерхівок та кілька приватних будинків. Також понівечені гуртожиток, магазин, АЗС та одне з підприємств.

Надзвичайники ліквідували всі загоряння. Загальна площа 9 пожеж склала 2288 кв. м., розповіли в ДСНС.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 156 зіткнень.

Найбільше – на Покровському (52) і Костянтинівському (20) напрямках.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 980 військових. Також ЗСУ ліквідували ще чотири танки та 44 артилерійські системи окупантів. Російська армія з початку повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 1 168 550 своїх військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

До п’яти зросла кількість жертв атаки російської армії на Харків у неділю 23 листопада.

Сьогодні у лікарні помер 51-річний чоловік, який отримав поранення у неділю. Вночі його стан погіршився.

Увечері 23 листопада у Харкові пролунала серія вибухів, російські безпілотники атакували місто. Один із БпЛА влучив у Салтівському районі Харкова. Також було пошкоджено енергооб'єкт.

Раніше повідомлялося про смерть чотирьох людей і про 13 поранених. Серед постраждалих – двоє дітей: 12-річний хлопчик, який отримав поранення склом, та 11-річна дівчинка – вона зазнала сильного стресу.

Президент США Дональд Трамп прокоментував ситуацію з переговорами щодо завершення російсько-української війни для преси у літаку Air Force One.

Трамп стверджує, що американська переговорна група "досягає прогресу з Україною та Росією", а Москва нібито "погодилася на деякі поступки". "Їхня велика поступка – це якби припинили битви і не захоплювали більше землі", – сказав він.

Трамп анонсував поїздку його спецпредставника Стіва Віткоффа до Москви наступного тижня. Він також сказав, що гарантії безпеки напрацьовуватимуть спільно з Європою.

Посланець президента США Стів Віткофф 14 жовтня порадив головному помічнику Путіна з питань зовнішньої політики Юрію Ушакову, як Путіну слід обговорювати питання “мирного плану” з Трампом, повідомляє Bloomberg.

Рекомендації Віткоффа містили пропозиції щодо організації телефонної розмови Трампа та Путіна перед візитом Володимира Зеленського до Білого дому пізніше того ж тижня.

“Ми розробили план Трампа з 20 пунктів, який передбачав 20 пунктів щодо миру, і я думаю, що, можливо, ми зробимо те саме з вами”, – сказав Віткофф Ушакову, згідно із записом розмови, який переглянув та розшифрував Bloomberg.

Видання припускає, що ця розмова є початком “мирного плану” з 28 пунктів.

Віткофф запропонував, щоб Путін зателефонував Трампу, і привітав того з успіхом переговорів щодо Смуги Гази. Також Віткофф повідомив, що розповів Дональду Трампу про готовність Росії до мирної угоди.

Французька поліція у вівторок повідомила про арешт чотирьох осіб, причетних до пограбування паризького музея Лувр.

Як пише Deutsche Welle, затримано двох чоловіків та двох жінок, усім від 31 до 40 років, усі живуть у Парижі. Один з підозрюваних, ймовірно, є четвертим членом банди, яка виступала організатором резонансного злочину.

Попри те, що кількість затриманих у цій справі вже перевалила за десяток, слідів зниклих коштовностей, пов'язаних з династією Бонапартів, правоохоронцям знайти так і не вдалося. Вартість експонатів, викрадених зловмисниками, складає близько 88 мільйонів євро.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося! 
﻿
