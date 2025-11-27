«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
На Херсонщині армія РФ вбила двох людей. Серед загиблих – дитина

Тринадцять людей отримали поранення. 

Наслідки російського обстрілу Білозерки на Херсонщині 5 травня 2025 року
Фото: Пресслужба Херсонської ОВА

Упродовж доби через російську агресію на Херсонщині дві людини загинули, з них – одна дитина. Ще 13 дістали поранення, зокрема дитина. 

Про це у телеграмі написав начальник ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Микільське, Станіслав, Берислав, Білозерка, Урожайне, Крупиця, Нововоронцовка, Золота Балка, Чорнобаївка, Качкарівка, Новокаїри, Комишани, Антонівка, Кізомис, Придніпровське, Софіївка, Молодіжне, Садове, Новорайськ, Веселе, Дніпровське, Іванівка, Львове, Милове, Новотягинка, Одрадокам'янка, Понятівка, Придніпровське, Степанівка, Токарівка та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 26 приватних будинків. 

Також окупанти понівечили стільникову вежу, церкву, газопровід, автобус та приватні автомобілі.

Під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією області знищили 2 "Shahed-131/136".

"Нагадую, якщо ви бажаєте виїхати до більш безпечних місць, звертайтеся до обласного контакт-центру: 0800 101 102 та 0800 330 951", – написав Прокудін. 
