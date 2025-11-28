Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
На Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській АЕС виробництво електроенергії майже повернулося до норми

Лише один блок залишається на зниженій потужності.

На Хмельницькій, Рівненській та Південноукраїнській АЕС виробництво електроенергії майже повернулося до норми
МАГАТЕ, ілюстративне фото
Фото: IAEA

Цього тижня на трьох діючих українських АЕС виробництво електроенергії значною мірою повернулося до норми після минулотижневих російських атак.

Про це повідомила пресслужба МАГАТЕ.

“Майже всі енергоблоки зараз працюють на повну потужність, лише один блок залишається на зниженій потужності. Крім того, всі високовольтні лінії електропередач, втрачені під час атак, були відновлені”, - зазначили в МАГАТЕ.

Зараз МАГАТЕ готується розгорнути групу для відвідування кількох підстанцій, критично важливих для ядерної безпеки. 

Крім того, цього тижня МАГАТЕ направило додатковий персонал на Чорнобильську АЕС України для проведення комплексної оцінки безпеки пошкодженого Нового безпечного конфайнменту (НБК). Він був пошкоджений ударом російського дрона у лютому минулого року.

Співробітники Департаменту ядерної безпеки та захищеності МАГАТЕ приєдналися до Місії підтримки та допомоги МАГАТЕ в Чорнобилі, яка постійно присутня на об'єкті з січня 2023 року. Вони мають оцінити поточний стан та експлуатаційний статус НБК.
