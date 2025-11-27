У Росії поскаржилися на атаку дронів. Імовірно, ціллю був Новокуйбишевський НПЗ

У Міноборони РФ кажуть, що країну начебто атакували понад 100 безпілотників.

У РФ кажуть, що в ніч на 27 листопада країну атакували безпілотники. Імовірно, ціллю був Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області.

Як пише Astra, вночі закривали аеропорти Пензи та Саратова.

Як встановила Astra з відео очевидців, спалахи після атаки на Новокуйбишевськ Самарської області було видно безпосередньо над місцевим НПЗ.

Місцева влада атаку не коментувала.

АТ "Новокуйбишевський нафтопереробний завод" – російський нафтопереробний завод у Самарській області. Входить до групи ПАТ "НК «Роснефть".

Перед цим завод вже атакували 16 листопада та 19 жовтня.

У Міноборони РФ кажуть, що вночі Росію начебто атакували 118 безпілотних літальних апаратів літакового типу і що збили 52 дрони над територією Білгородської області, 26 – над територією Курської, 18 – Самарської та над іншими областями.