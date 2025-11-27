Під Києвом викрили незаконний видобуток піску з мільйонними збитками

Викрито організовану групу, яка у промислових масштабах незаконно видобувала пісок в Обухівському районі Київщини, повідомляє Офіс генпрокурора.
За кілька місяців учасники схеми встигли:
- незаконно видобути 14,1 тис. куб м піску;
- завдати довкіллю збитків на майже 16 млн грн;
- продати пісок за готівку без будь-якого обліку.
Організатор, який є керівником приватної компанії, залучив людей з доступом до земель і техніки, забезпечив видобуток, завантаження та транспортування піску.
Частина водіїв, за попередніми даними, могла не знати про незаконність діяльності.
Пісок видобували з січня по серпень з ділянок площею понад 1,3 га. Його орієнтовна ринкова вартість - понад 4 млн грн.
Трьом особам повідомлено про підозру за незаконний видобуток корисних копалин у складі організованої групи (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 240 КК України; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 240 КК України).
Тривають слідчі дії для встановлення всіх учасників схеми та забезпечення відшкодування збитків державі.