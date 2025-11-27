СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Під Києвом викрили незаконний видобуток піску з мільйонними збитками

Організатор, який є керівником приватної компанії, залучив до схеми людей з доступом до земель і техніки. Збитки сягають майже 16 млн грн.

Під Києвом викрили незаконний видобуток піску
Фото: прокуратура

Викрито організовану групу, яка у промислових масштабах незаконно видобувала пісок в Обухівському районі Київщини, повідомляє Офіс генпрокурора

За кілька місяців учасники схеми встигли:

  • незаконно видобути 14,1 тис. куб м піску;
  • завдати довкіллю збитків на майже 16 млн грн;
  • продати пісок за готівку без будь-якого обліку.

Організатор, який є керівником приватної компанії, залучив людей з доступом до земель і техніки, забезпечив видобуток, завантаження та транспортування піску.

Частина водіїв, за попередніми даними, могла не знати про незаконність діяльності.

Пісок видобували з січня по серпень з ділянок площею понад 1,3 га. Його орієнтовна ринкова вартість - понад 4 млн грн.

Трьом особам повідомлено про підозру за незаконний видобуток корисних копалин у складі організованої групи (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 240 КК України; ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 240 КК України).

Тривають слідчі дії для встановлення всіх учасників схеми та забезпечення відшкодування збитків державі.
