На Київщині ОЗГ організувала незаконний видобуток піску, спричинивши збитки довкіллю на 118 млн грн, – Офіс Генпрокурора

Правоохоронці припинили діяльність організованної злочинної групи (ОЗГ), яка організувала на Київщині незаконний видобуток піску зі збитками довкіллю у понад 118 млн грн.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, організатор протиправної діяльності – засновник ряду підприємств, основним видом діяльності яких була реалізація будівельних матеріалів. Він залучив ще чотирьох спільників.

Підозрювані без жодних дозвільних документів за допомогою спецтехніки упродовж тривалого часу видобували пісок на землях сільгосппризначення у Київській області, які перебувають у приватній власності.

Зазначається, що незаконно видобуті корисні копалини з залученням підконтрольних юридичних осіб перевозилися на майданчики з продажу будматеріалів, що належать членам злочинного угрупування. В інших випадках реалізовувалися відразу з кар’єрів з метою уникнення сплати податків.

Підконтрольні суб’єкти господарювання були використані для прикриття незаконної діяльності.

Задокументовано, що учасники організованої злочинної групи видобули понад 105 тис м куб піску. Завдана шкода навколишньому природному середовищу склала 118 млн грн.

У рамках кримінального провадження арештовано техніку, яка використовувалася для протиправного "бізнесу". З метою забезпечення подальшого відшкодування завданої шкоди довкіллю також буде арештовано майно підозрюваних.

Під час проведення обшуків за місцями проживання та в офісних приміщеннях підозрюваних вилучено кошти, документацію, боєприпаси.

Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Нагадаємо, у лютому 2022 року LB.ua повідомляло, що на Харківщині через незаконне видобування піску знищили цінні землі аграрного вишу, збитки склали 1 млрд грн. Трьом директорам підприємств повідомили про підозру.