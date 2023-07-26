У 25 громадах Чернігівщини, Полтавщини та Одещини відремонтують шкільні укриття

Доступ до освіти отримають щонайменше 15 тисяч учнів.

Громади Чернігівської, Полтавської та Одеської областей зможуть отримати гранти для ремонту шкільних укриттів та перетворення їх на сучасні освітні хаби.

Про це повідомила пресслужба Мінвідновлення.

Фінансування можна отримати у межах ініціативи з відновлення шкіл “DECIDE: Відбудова”, яку вчора запустили Міністерство розвитку громад та територій, Міністерство освіти разом зі швейцарсько-українським проєктом DECIDE.

Планується відремонтувати шкільні укриття у 25 громадах. Завдяки реалізації цих планів доступ до освіти отримають щонайменше 15 тисяч учнів.

Відібрані громади зможуть отримати:

грант на облаштування укриття та створення на його базі освітнього хабу;

експертну підтримку процесу облаштування укриття;

навчання з проєктного менеджменту та фандрайзингу;

тренінги для шкільних команд з проєктного менеджменту.

Загальний бюджет ініціативи становить 172 мільйони гривень.

Заступниця міністра розвитку громад Олександра Азархіна зазначила, що внаслідок повномасштабного вторгнення 1 781 школа була пошкоджена або зруйнована.

“Залучаємо до фінансування відбудови шкіл також кошти Фонду ліквідації наслідків збройної агресії, кредитні кошти ЄІБ, гранти UNOPS, ПРООН в Україні та безпосередньо кошти громад. Завдяки такій співпраці вже вдалось відновити 404 школи”, − сказала вона.

Чиновниця підкреслила, що відновлення має відбуватися прозоро та підзвітно, з використанням системи DREAM − Державної цифрової екосистеми управління відновленням. Зараз до системи внесено 213 проєктів відбудови шкіл на 7,6 мільярда гривень.

DECIDE – швейцарсько-український проєкт “Децентралізація для розвитку демократичної освіти”. Він спрямований на підтримку реформ в освіті та процесів децентралізації для розвитку в Україні ефективної системи управління освітою. DECIDE реалізується за підтримки Швейцарії, представленої Швейцарською агенцією розвитку та співробітництва (SDC).

Нагадаємо, міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс затвердив виділення додаткових 5,5 млн швейцарських франків на ремонт та реконструкцію близько 30 шкіл в Україні.