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Ворог за добу 11 разів обстріляв прикордоння Чернігівщини та Сумщини

Загарбники вели обстріл із різних видів озброєння.

Ворог за добу 11 разів обстріляв прикордоння Чернігівщини та Сумщини
Фото: змі окупантів

Ворог за добу 11 разів обстріляв прикордоння Чернігівщини та Смущини. 

Про це повідомляє ОК “Північ”.

“Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської та Сумської областей. Всього протягом доби нараховано 11 обстрілів (51 вибух) із різних видів озброєння”, - йдеться в повідомленні. 

Чернігівська область 

Семенівська громада:

Семенівка - 2 приходи, ймовірно ствольна артилерія.

Блешня - 12 приходів, ймовірно міномет 82 мм. 

Новгород-Сіверська громада: 

Гай - 2 приходи, ймовірно ствольна артилерія. 

Сновська громада: 

Гута-Студенецька - 5 приходів, ймовірно міномет 120 мм.

Сумська область

Шосткінський район:

Вільна Слобода - 3 приходи, ймовірно САУ. 

Мефедівка - 3 приходи, ймовірно міномет 120 мм.

Білокопитове - 7 приходів, ймовірно міномет 120 мм. 

Стара Гута - 3 приходи, ймовірно міномет 82 мм.

Конотопський район: 

Кружок - 11 приходів, ймовірно міномет 120 мм. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та господарські споруди. 

Середино-Будська громада: 

Ясна Поляна - 6 приходів, ймовірно міномет 120 мм. 

Інформація про загиблих або поранених серед місцевого населення не надходила.

Нагадаємо, зранку Генштаб повідомив, що за минулу добу ворог завдав один ракетний та 65 авіаційних ударів. Відбулось 26 бойових зіткнень.

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