Укрзалізниця анонсувала додаткові рейси поїздів між Києвом та Львовом

Відкрито продаж на додаткові рейси поїздів між Києвом та Львовом на 28, 30 та 31 липня.

Про це повідомили в Укрзалізниці.

У пʼятницю, 28 липня, у рейс відправиться поїзд 163/164 Київ − Львів. О 06:28 він відправиться з Києва та прибуде до Львова о 13:58.

Зворотно: зі Львова о 14:50, прибуття до Києва о 22:47.

30, 31 липня додаткові рейси здійснить поїзд 191/192, який відправлятиметься з Києва о 07:05 та прибуватиме до міста Лева о 14:49.

Зворотно: відправлення зі Львова о 14:37, прибуття до Києва о 22:05.

Нагадаємо, Укрзалізниця запускає спеціальну гарячу лінію зв'язку для військових, яку хочуть скористатися спецбронню для купівлі квитка.