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Укрзалізниця анонсувала додаткові рейси поїздів між Києвом та Львовом

Йдеться про липневі рейси.

Укрзалізниця анонсувала додаткові рейси поїздів між Києвом та Львовом
Фото: Міністерство інфраструктури України

Відкрито продаж на додаткові рейси поїздів між Києвом та Львовом на 28, 30 та 31 липня. 

Про це повідомили в Укрзалізниці.

У пʼятницю, 28 липня, у рейс відправиться поїзд 163/164 Київ − Львів. О 06:28 він відправиться з Києва та прибуде до Львова о 13:58. 

Зворотно: зі Львова о 14:50, прибуття до Києва о 22:47. 

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30, 31 липня додаткові рейси здійснить поїзд 191/192, який відправлятиметься з Києва о 07:05 та прибуватиме до міста Лева о 14:49. 

Зворотно: відправлення зі Львова о 14:37, прибуття до Києва о 22:05. 

Нагадаємо, Укрзалізниця запускає спеціальну гарячу лінію зв'язку для військових, яку хочуть скористатися спецбронню для купівлі квитка. 

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