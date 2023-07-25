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Коли наші люди роблять усе можливе й неможливе для перемоги, будь-яке внутрішнє зрадництво викликає лють, - Зеленський

Результати перевірки “воєнкомів” невтішні.

Коли наші люди роблять усе можливе й неможливе для перемоги, будь-яке внутрішнє зрадництво викликає лють, - Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Мільйони українців, українок день за днем, добу за добою максимально зосереджені на захисті держави й життя. Але, на жаль, деяким особам здається, що війна десь там, десь далеко від них.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Ніхто не пробачить ані депутатам, ані суддям, ані “воєнкомам” чи будь-яким іншим посадовцям протиставлення себе державі. Комусь там острови та курорти під час війни, комусь там заробіток у “воєнкоматі”, комусь там хабарі в судах. Для будь-яких державних посадовців – це зрада державних принципів, це зрада інтересів суспільства”, - підкреслив президент.

Він попередив всіх депутатів, чиновників та всіх інших на державних посадах, що будь-яке внутрішнє зрадництво чи будь-яке особисте збагачення замість інтересів України викликають щонайменше лють, коли наші люди роблять усе можливе й неможливе для перемоги.

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“Сьогодні представили мені деякі попередні результати перевірки інших “воєнкомів”, окрім колишнього одеського. І невтішні результати. Звичайно, правоохоронці реалізують їх у законний спосіб, і суспільство все побачить”, - пообіцяв президент України.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна виграє цю війну, яку почала Росія, і виграємо таке державне життя, яке буде гідним наших героїчних захисників, кожного й кожної, хто зараз усі свої сили віддає захисту. 

Також Володимир Зеленський підписав сьогодні два укази про нагородження наших воїнів. 649 захисників і захисниць України відзначені державними нагородами. З них 218, на жаль, посмертно.

Нагадаємо, упродовж трьох місяців співробітники Національного агентства з питань протидії корупції перевірять керівників Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки на доброчесність, а також їхніх родичів.

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