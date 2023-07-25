Внаслідок російського обстрілу у Авдіївці загинув чоловік

Від російських обстрілів у Авдіївці Донецької області продовжують гинути мирні люди.
Про це повідомив очільник Авдіївської МВА Віталій Барабаш.
“Сьогодні, окрім пораненої зранку жінки, в результаті артобстрілу на власному подвір’ї по вулиці Чистякова загинув чоловік 1954-го року народження”, – розповів Барабаш.
Він закликав громадян евакуюватися із міста або допомогати це зробити тим, хто там поки що залишається.
Наразі в Авдіївці залишаються понад 1700 осіб.
Нагадаємо, у Донецькій області група поліції "Білі янголи" евакуювала з обстрілюваної Торецької громади п’ятьох дітей.