Внаслідок російського обстрілу у Авдіївці загинув чоловік

Крім того, жінка зазнала поранень.

Від російських обстрілів у Авдіївці Донецької області продовжують гинути мирні люди.

Про це повідомив очільник Авдіївської МВА Віталій Барабаш.

“Сьогодні, окрім пораненої зранку жінки, в результаті артобстрілу на власному подвір’ї по вулиці Чистякова загинув чоловік 1954-го року народження”, – розповів Барабаш.

Він закликав громадян евакуюватися із міста або допомогати це зробити тим, хто там поки що залишається.

Наразі в Авдіївці залишаються понад 1700 осіб.

Нагадаємо, у Донецькій області група поліції "Білі янголи" евакуювала з обстрілюваної Торецької громади п’ятьох дітей.