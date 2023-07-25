Росіяни вже вивезли з маріупольського порту металу на 25 мільйонів доларів.

У тимчасово захопленому російською армією Маріуполі загарбники ріжуть залізничні вагони і відправляють в Донецьк на переплавку.

Про це у Телеграмі повідомила Маріупольська міська рада.

«Маріуполь здають на металобрухт. Спочатку на нього різали підприємства. Зараз - залізничні вагони і відправляють до Донецька. Як заявив представник одного з комунальних підприємств міста – «вагони будемо розрізати і відправляти до Донецька на переплавку», - йдеться у повідомленні.

У міськраді пояснили, що загарбники не можуть відновити нормальну роботу жодного з великих підприємств Маріуполя, відсутнє й залізничне сполучення. Саму ж залізницю ворог знищив під час блокади міста.

«Тож основа економіки – мародерство. Росіяни вже вивезли з маріупольського порту металу на 25 мільйонів доларів. Їм цього замало. Тож продовжують різати та вивозити все, що залишилося», - наголосили у міській раді.

Нагадаємо, що російські загарбники у тимчасово окупованому Маріуполі замінували всі мости та облаштовують оборонні споруди поблизу них.