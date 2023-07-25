​Про архітектуру правого флангу
​Про архітектуру правого флангу
В Одесі чоловік зірвав державний прапор з будівлі та кинув на землю
В Одесі чоловік зірвав державний прапор з будівлі та кинув на землю
Від слюсаря до підозрюваного у держзраді: хто такий Олександр Пономарьов
Від слюсаря до підозрюваного у держзраді: хто такий Олександр Пономарьов
У Києві затримали колишнього одеського воєнкома Борисова
У Києві затримали колишнього одеського воєнкома Борисова
Нардепу Пономарьову оголосили підозру в державній зраді
Нардепу Пономарьову оголосили підозру в державній зраді
Москва заявила про "атаку дронів". Є пошкодження на проспекті біля міністерства оборони (оновлено)
Москва заявила про "атаку дронів". Є пошкодження на проспекті біля міністерства оборони (оновлено)
У справах про зрадників з СБУ Кулініча і Наумова є "нестикування", – BBC
У справах про зрадників з СБУ Кулініча і Наумова є "нестикування", – BBC
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
Війна та екси. Як наближають перемогу України її колишні керівники
У Києві водій збив трьох військових на блокпосту. Один із них загинув (уточнено)
У Києві водій збив трьох військових на блокпосту. Один із них загинув (уточнено)
ГоловнаСуспільствоВійна

У Маріуполі загарбники ріжуть на метал залізничні вагони

Росіяни вже вивезли з маріупольського порту металу на 25 мільйонів доларів.

У Маріуполі загарбники ріжуть на метал залізничні вагони
Фото: Скрін з відео

У тимчасово захопленому російською армією Маріуполі загарбники ріжуть залізничні вагони і відправляють в Донецьк на переплавку.

Про це у Телеграмі повідомила Маріупольська міська рада.

«Маріуполь здають на металобрухт. Спочатку на нього різали підприємства. Зараз - залізничні вагони і відправляють до Донецька. Як заявив представник одного з комунальних підприємств міста – «вагони будемо розрізати і відправляти до Донецька на переплавку», - йдеться у повідомленні.

У міськраді пояснили, що загарбники не можуть відновити нормальну роботу жодного з великих підприємств Маріуполя, відсутнє й залізничне сполучення. Саму ж залізницю ворог знищив під час блокади міста.

«Тож основа економіки – мародерство. Росіяни вже вивезли з маріупольського порту металу на 25 мільйонів доларів. Їм цього замало. Тож продовжують різати та вивозити все, що залишилося», - наголосили у міській раді.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Нагадаємо, що російські загарбники у тимчасово окупованому Маріуполі замінували всі мости та облаштовують оборонні споруди поблизу них.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies