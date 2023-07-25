Уперше з бронеавтомобілями до Білорусі прибула 11-а колона ПВК "Вагнер", – "Беларускі Гаюн"

До Білорусі прибула 11-а колона ПВК "Вагнер", причому вперше з бронеавтомобілями, повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Колона рухається трасою Р43 (ділянка Кричев — Черіков), у її складі є щонайменше 29 одиниць автомобільної техніки, серед якої – бронеавтомобілі "Щука" ("Чекан"). Раніше такі автомобілі у колонах найманців, які прибували до Білорусі, не фіксувалися.

"Гаюн" припускає, що колона рухається до села Цель, де дислокуються "вагнерівці".

Нагадаємо, за даними Держприкордонслужби, станом на 22 липня у Білорусі перебувають приблизно п'ять тисяч російських найманців так званої ПВК "Вагнера". В українській розвідці заявили, що стежать за "вагнерівцями" і що наразі прямої загрози для нашої держави немає.

Раніше найманці з ПВК розпочали навчання білоруського спецназу за п'ять кілометрів від кордону з Польщею.