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В Україні відновили 60% електромереж, які зруйнували росіяни

Планують додати в енергосистему 1,7 ГВт потужності.

В Україні відновили 60% електромереж, які зруйнували росіяни
Фото: kmu.gov.ua

В Україні вже виконали 60% запланованих робіт з відновлення електромереж, пошкоджених обстрілами з боку Росії.

Про це повідомив у Телеграмі прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Наступний пріоритет швидкого відновлення - це енергетика. Продовжуємо кампанію з її відбудови. Від початку року відремонтували 14,5 тис. км повітряних ліній, низку підстанцій та електрообладнання. Забезпечуємо посилений захист для енергооб’єктів", - повідомив він.

За його словами, національна компанія "Укренерго" виконала близько 60% запланованих робіт із відновлення мереж.

"Рухаємося чітко в межах графіків. У підсумку плануємо додати в енергосистему 1,7 ГВт потужності. Таке завдання поставив перед Міністерством енергетики", - зазначив Шмигаль.

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Нагадаємо, що Міненерго веде перемовини щодо збільшення обсягів імпорту електроенергії з європейських країн.

6 липня заступник міністра енергетики України Фарід Сафаров заявив, що наступна зима буде не менш складною за попередню, тому що енергетичні об'єкти України залишаються пріоритетними цілями для російських ракетних ударів.

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