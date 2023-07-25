На Херсонщині окупанти вбили мешканця села Токарівка

Внаслідок обстрілу російськими окупантами села Токарівка на Херсонщині загинув чоловік.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Щойно окупаційні війська завдали удару по мирному населеному пункту. Внаслідок ворожого обстрілу травми несумісні з життям отримав чоловік", - написав очільник ОВА Олександр Прокудін.
Нагадаємо, що 25 липня внаслідок обстрілу окупантами селища під Херсоном постраждала жінка.
Протягом минулої доби росіяни здійснили 46 обстрілів Херсонської області, випустивши 250 снарядів. Двоє людей були поранені.