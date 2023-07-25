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Сайти держорганів стануть доступними для людей з порушеннями зору, слуху чи моторики, – Федоров

Уряд ухвалив відповідну постанову.

Сайти держорганів стануть доступними для людей з порушеннями зору, слуху чи моторики, – Федоров
Ілюстративне фото
Фото: Pixabay

Сайти державних органів стануть доступними для людей з порушеннями зору, слуху чи моторики. 

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров

Міністр зазначив, що це важливий крок для впровадження Національної стратегії з безбарʼєрності. 

Тепер сайти, онлайн-портали та застосунки всіх державних установ повинні відповідати держстандарту з вебдоступності. А саме — мати аудіоописи, враховувати особливості читабельності тексту та розміщення картинок, дотримуватися правил перекладу жестовою мовою тощо. 

За даними міністра, сьогодні в Україні 2,7 млн людей з інвалідністю. Через війну ця цифра зростатиме. 

Нагадаємо, у червні Рада скасувала право на відстрочку від мобілізації тим, хто має родичів з інвалідністю. Верховна Рада України скоротила перелік осіб, які можуть отримати відстрочку від призову на військову службу.

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