Сайти держорганів стануть доступними для людей з порушеннями зору, слуху чи моторики, – Федоров

Сайти державних органів стануть доступними для людей з порушеннями зору, слуху чи моторики.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Міністр зазначив, що це важливий крок для впровадження Національної стратегії з безбарʼєрності.

Тепер сайти, онлайн-портали та застосунки всіх державних установ повинні відповідати держстандарту з вебдоступності. А саме — мати аудіоописи, враховувати особливості читабельності тексту та розміщення картинок, дотримуватися правил перекладу жестовою мовою тощо.

За даними міністра, сьогодні в Україні 2,7 млн людей з інвалідністю. Через війну ця цифра зростатиме.

Нагадаємо, у червні Рада скасувала право на відстрочку від мобілізації тим, хто має родичів з інвалідністю. Верховна Рада України скоротила перелік осіб, які можуть отримати відстрочку від призову на військову службу.