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В областях сформували понад 300 мобільних громад для щеплення проти кору

В областях сформували понад 300 мобільних громад для щеплення проти кору
Фото: EPA/UPG

В областях сформували 312 мобільних вакцинальних бригад для проведення щеплень проти кору.

Про це розповів заступник Міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За його словами, понад 260 тисяч дітей потребують надолужити щеплення проти кору в ході вакцинальної кампанії. Це діти віком від 2 до 16 років. Одна дитина, яка захворіла на кір, може інфікувати 7-9 дітей, які не мають імунітету.

“В областях, крім пунктів щеплень та вакцинації у сімейного лікаря, працюють мобільні пункти вакцинації. Для внутрішньо переміщених осіб, які не мали змоги вчасно вакцинувати дитину та пропустили щеплення, у регіонах додатково сформовані мобільні вакцинальні бригади. Наразі їх 312, тому зараз батькам варто подбати про імунітет дітей та наздогнати щеплення у будь-який зручний спосіб”, – зазначив Кузін.

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Щеплення проти кору проводять у всіх областях країни. Вакцина КПК – це складна вакцина, вона захищає одразу від трьох інфекцій – кір, паротит, краснуха. Тому вакцинація саме двома дозами буде формувати повноцінний імунітет проти саме цих трьох типів інфекційних захворювань.

Діти віком до 6 років мають отримати одну дозу вакцини, а після шести – другу. Якщо у шестирічної дитини немає жодного щеплення, проводиться дві вакцинації з інтервалом у місяць.

Нагадаємо, 17 липня в Україні розпочалася загальнонаціональна кампанія з вакцинації дітей від кору. Для цього у регіони вже доставлено понад 300 тис. доз європейської вакцини КПК.

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