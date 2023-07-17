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В Україні стартувала кампанія з вакцинації дітей від кору

Вакцинації потребують щонайменше 260 тис. дітей.

В Україні стартувала кампанія з вакцинації дітей від кору
Фото: EPA/UPG

Відсьогодні в Україні розпочалася загальнонаціональна кампанія з вакцинації дітей від кору. Для цього у регіони вже доставлено понад 300 тис. доз європейської вакцини КПК.

Про це повідомляє Media Center Ukraine.  

За словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, зараз серед вакцинокерованих інфекцій кір становить найбільшу загрозу, позаяк це гостра інфекція, яка дуже швидко передається. 9 з 10 невакцинованих дітей мають ризик інфікуватися після контакту з хворою на кір людиною.

"Ми маємо щонайменше 260 тис. дітей, яких треба вакцинувати. І допоки ми не вакцинуємо цих дітей, будемо мати ризики спалаху кору. Тому для Уряду зараз дуже важливо, щоб упродовж літнього періоду, до 1 вересня, допоки діти не пішли до школи, вони отримали вакцину. І зараз у нас є абсолютно все для того, щоб ця кампанія була успішною", – сказав Кузін.

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Нагадаємо, сьогодні дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) доставив в Україну ще 657 тис. доз комбінованої вакцини проти кору, паротиту і краснухи (КПК) на підтримку Національної програми імунізації в Україні.

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