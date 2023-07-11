Таблетки, від яких ми набираємо вагу! Частина 5

Цією статтею ми завершуємо цикл публікацій про особливості харчування при прийомі певних груп медикаментів. У попередній статті ми розглянули дієтичні рекомендації для людей, які приймають бета–блокатори.

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А сьогодні вашій увазі ми пропонуємо інформацію та план харчування для людей, які приймають кортикостероїди.Деякі кортикостероїди (Преднізон, Преднізолон і Дексаметазон), що використовуються для лікування запальних захворювань, таких як артрит і астма, можуть викликати збільшення ваги. Мінімізувати цей ефект допоможуть наступні рекомендації:

1. Дотримуйтесь збалансованої дієти, яка включає овочі, фрукти, цільні зерна, пісні джерела білка, здорові жири та горіхи.

2. Збільште споживання продуктів, багатих кальцієм, таких як нежирні молочні продукти, горіхи та зелені овочі. Кортикостероїди можуть збільшити ризик розвитку остеопорозу, тому важливо підтримувати адекватне споживання кальцію для здоров'я кісток.

3. Уникайте споживання надмірної кількості солі, оскільки кортикостероїди можуть призвести до затримки рідини в організмі. Затримка рідини може сприяти збільшенню ваги.

4. Підтримуйте регулярну фізичну активність, включаючи помірні кардіо–вправи, такі як ходьба або плавання. Фізична активність допомагає підтримувати загальну фізичну форму, контролювати вагу і знижувати ризик інших ускладнень.

Пропонуємо план харчування для людей вагою від 75 до 90 кг, які приймають кортикостероїди: