Окупанти змінюють технологію депортації-викрадення українських дітей

На тимчасово окупованій РФ території України загарбники змінюють технологію депортації дітей до росії. Задля реалізації зміни технології, окупаційні адміністрації почали призначати «дитячих омбудсменів» на тимчасово окупованих територіях України. На тимчасово окупованій Луганщині загарбниками була призначена «дитячим омбудсменом» - Інна Швєнк, яка до призначення працювала у «генеральній прокуратурі» нзф «ЛНР», а на тимчасово окупованій території Запорізької області на цю посаду було призначено Юлію Сажаєву, яка також є радником ватажка окупаційної адміністрації Запорізької області. Так звані апарати «дитячих омбудсменів» окупаційних адміністрацій напряму пов’язані з організацією та викраденням дітей на окупованих територіях України, до створення цих апаратів питаннями депортації дітей напряму опікувались окупаційні адміністрації «ЛНР» та «ДНР», та апарати «дитячих омбудсменів» Ростовської та Воронезької областей.

Фото: Андрющенко у Telegram

Зі створенням нових посад в окупаційних адміністраціях, які будуть керувати викраденням українських дітей співпала і зміна технології викрадення. Наприкінці 2022 року, окупанти працювали над створенням «банку даних» дітей-сиріт на тимчасово окупованих територіях України. «Банк-даних» дітей-сиріт - це фактично електронний реєстр, який містить персональні дані дітей, які залишилися без батьків. Станом на 2023 рік, окупанти вже створили такі реєстри і тепер мають наміри підключити їх до федерального «банку-даних» дітей сиріт РФ з метою об’єднання даних дітей-сиріт з РФ та окупованих територій України. Також слід зазначити, що станом на зараз, на тимчасово окупованих територіях України, збільшилась кількість дітей-сиріт, наразі в установах під контролем окупантів знаходяться 6 849 дітей до 16 років (це дані станом на 1.04.2023 року), але після початку військової агресії рф проти України, усіх дітей сиріт було вивезено з окупованих територій до РФ, про це повідомляли самі ж окупанти та використовували, як інформаційний привід виправдання військової агресії. Але звідки взялась така кількість дітей сиріт, якщо в минулому році всіх сиріт вивезли до рф? По-перше, наслідки примусової мобілізації окупантів. По-друге, репресивні дії «комісії з нагляду за дотриманням прав неповнолітніх», які через суди позбавляють батьків їх батьківських прав та забирають дітей. По-третє, на окупованих територіях України соціально-економічний колапс, працювати та отримувати зарплатню можна тільки у окупаційних адміністраціях, силових органах окупантів, установах, які фінансуються окупантами (школи, лікарні та ін.), а в інших структурах зарплатню не платять, наприклад величезна заборгованість шахтарям та металургам, тому вище згадані «комісії з нагляду за дотриманням прав неповнолітніх» ведуть моніторинг фінансової спроможності сімей у котрих двоє та більше дітей і якщо у родини не має коштів, то дітей вилучають із сім’ї. Саме тому на окупованих територіях збільшилася кількість дітей-сиріт, дітей фактично вилучають із сімей з метою подальшої передачі їх у сім’ї РФ.

Після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та його поплічниці, окупанти почали змінювати технологію викрадення дітей. Тепер вони планують об’єднати електронні реєстри дітей сиріт, та дистанційно демонструвати «потенційним батькам» з рф дані дитини. Потім «ці батьки» приїжджають на окуповані території та забирають дітей з собою. Згідно із інформацією, яку мені передали зі «Східної правозахисної групи», у 2023 році вже за зміненою технологією, з тимчасово окупованої Луганщини загарбники передали громадянам рф 92 дитини, за якими приїздили громадяни рф з різних регіонів. «Потенційним батькам», які забирали вкрадених дітей, відкривали доступ до «банку-даних» дітей-сиріт окупованої Луганщини через структуру дитячих омбудсменів рф у себе в регіоні.

Зміни технології викрадення дітей з тимчасово окупованих територій, полягають у тому, що раніше окупанти вивозили дітей у дитячі будинки рф, а тепер вони створили базу даних, та дистанційно демонструють «потенційним батькам» дані дитини, яку потім віддають під опіку. Напевне таким чином у Кремлі будуть намагатися відійти від того, що дітей депортують, тому що за дітьми громадяни рф приїздять на окуповану територію. Але логіку вбивць та маніяків важко зрозуміти. Фактично на сьогодні створена електрона база даних доступ до якої скоріше за все продають «професійним батькам» (так є такий термін в рф), а останні, як на ринку обирають дитину, яку вони хочуть забрати – це вже справжня торгівля дітьми. Справа в тому, що на росії всиновлення дітей – це дуже вигідний бізнес, який може збагатити, як «батьків», так і чиновників, але про це я напишу окрему статтю.