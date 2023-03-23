Рішення МКС про арешт Путіна – початок процесу притягнення Росії до відповідальності за злочини в Україні, – Євросоюз

Європейський Союз вважає, що російські злочини, скоєні проти України та її народу, "не залишаться безкарними". ЄС підтримує створення належного механізму переслідування злочину агресії.

Про це повідомляє Укрінформ.

“У цьому контексті ми беремо до уваги рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) від 17 березня 2023 року про видачу ордерів на арешт Володимира Путіна, президента Росії, а також Марії Львової-Бєлової, уповноваженого з прав дитини при президенті РФ. Ми розглядаємо це рішення МКС як початок процесу притягнення Росії, її лідерів та всіх відповідальних осіб до відповідальності за злочини та звірства, які вони наказують, дозволяють або вчиняють в Україні", – йдеться у заяві.

ЄС закликав держав-учасниць до повної співпраці у розслідуванні злочинів РФ і вітає створення Міжнародного центру з переслідування злочину агресії проти України.

В Євросоюзі також закликали ОБСЄ та її держави-учасниці "продовжувати використовувати всі наявні інструменти ОБСЄ, зокрема московський механізм, для притягнення винних до відповідальності".

Нагадаємо, 17 березня МКС видав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у незаконній депортації дітей та незаконного переміщення їх з окупованих територій України на територію Росії.