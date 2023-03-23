Радник Орбана пояснив зволікання із ратифікацією членства Швеції у НАТО

Два з трьох висловлювань, котрі навів Балаш Орбан, стосуються ще 2021 року.

Угорщина відкладає ратифікацію членства Швеції у НАТО через висловлювання шведських офіційних осіб.

Про це повідомив Балаш Орбан - політичний директор у офісі прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

“Прем'єр-міністр Швеції запитує, в чому проблема угорських депутатів. Дозвольте мені допомогти вам зрозуміти на кількох прикладах”, - написав Балаш Орбан.

Як приклад він навів, зокрема, висловлювання теперішнього голови уряду Швеції Ульфа Крістерссона від 3 березня 2021 р. Тоді Крістерссон сказав, що “для ЄС все ще залишається велика частина роботи, щоб перешкодити розвитку подій в Угорщині, чинити тиск на уряд Угорщини та підтримувати дедалі сильнішу опозицію”.

У червні того ж року Джессіка Розуолл (на той час речниця ЄС від Помірної партії, нині міністр у справах ЄС) заявила, що “потрібно, щоб ЄС діяв чітко і щоб новий механізм встановлення умов зупинив виплати Угорщині”.

Пригадав радник Віктора Орбана і фразу, котру сказав 10 травня 2022 року Йохан Персон (тодішній лідер Ліберальної партії, нині міністр зайнятості та інтеграції): “Ксенофобський та націоналістичний уряд Угорщини продовжує порушувати принцип верховенства права та відмовляється від підтримки України”.

Нагадаємо, у парламенті Угорщини призначили голосування щодо розширення НАТО на 31 березня.