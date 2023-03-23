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ЄС засудив погрози Медведєва обстріляти ракетами Міжнародний кримінальний суд

Євросоюз також запропонує всім державам розглянути питання про приєднання до МКС, щоб "покласти край безкарності за найтяжчі злочини".

ЄС засудив погрози Медведєва обстріляти ракетами Міжнародний кримінальний суд
Дмитро Медведєв
Фото: EPA/UPG

Європейський Союз засудив погрозу заступника голови Радбезу Росії Дмитра Медведєва вдарити ракетами по будівлі Міжнародного кримінального суду за ордер на арешт Путіна.

Про це повідомляє дипломатична служба Євросоюзу.

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У ЄС заявили, що також засуджують заходи, які оголосила Росія проти прокурора та суддів МКС, причетних до видачі ордерів на арешт російських високопосадовців.

"ЄС підтверджує свою повну підтримку МКС. Будь-які заходи у відповідь щодо осіб, причетних до роботи МКС, неприйнятні. Очолюючи боротьбу з безкарністю, МКС повинен мати можливість працювати незалежно та неупереджено", - йдеться в заяві.

Крім цього, Євросоюз запропонує всім державам розглянути питання про приєднання до МКС, щоб "покласти край безкарності за найтяжчі злочини".

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини.

Згодом Медведєв у своєму телеграмі написав, що "цілком можна собі уявити точкове застосування гіперзвукового "Онікса" з Північного моря з російського корабля по гаазькій будівлі суду".

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