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Фінляндія надасть Україні три танки Leopard 2 у рамках 14-го пакету військової допомоги

Також буде проведення навчання танкових екіпажів ЗСУ.

Фінляндія надасть Україні три танки Leopard 2 у рамках 14-го пакету військової допомоги
Leopard 2, ілюстративне фото
Фото: U.S. Army Europe

Фінляндія надасть Україні три танки Leopard 2, важке озброєння і боєприпаси.

Про це повідомляє сайт Міністерства оборони Фінляндії.

Згідно з повідомленням, передача танків Leopard 2 стане частиною 14-го пакета військової допомоги. Рішення про його надання президент Фінляндії Саулі Нііністьо ухвалив сьогодні за пропозицією уряду. У 14-му пакеті військової допомоги також передбачене важке озброєння і боєприпаси.

Фінляндія також проведе навчання для Збройних сил, пов’язане з використанням та обслуговуванням українськими військовими танків Leopard 2. Вартість даного пакета допомоги у сфері оборонного обладнання становить майже 161 млн євро.

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Раніше Фінляндія вже ухвалила рішення про передачу трьох броньованих танків для розмінування на базі Leopard 2, це означає, що загалом Фінляндія передасть Україні шість машин Leopard 2.

Нагадаємо, Україна подала Фінляндії запит на передачу винищувачів F/A-18 Hornet. 

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