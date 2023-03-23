Фактичні власники, які є громадянами РФ, торік перепродали активи фірми кіпрській установі та найняли для управління українське керівництво.

В Одесі викрили компанію, яка постачала в Росію інертний газ високої очистки та обладнання для його обробки.

Як повідомили в Службі безпеки України, такий газ використовують у процесі виготовлення лазерних прицілів для ворожих танків та високоточних видів озброєння.

"Українське підприємство – унікальне за своїми спроможностями, оскільки може доводити очистку інертних газів до понад 90%. Для прикладу, на території РФ місцеві заводи дають лише 60% очистки", - наголосили у спецслужбі.

Аби зберегти контроль за українською компанією, фактичні власники, які є громадянами РФ, у 2022 році формально перепродали її активи кіпрській фірмі та найняли для управління український менеджмент.

Щоби безперешкодно вивозити сировину до Росії, торік у березні російські бенефіціари зареєстрували афілійовану комерційну структуру на Близькому Сході. Вона закуповувала товар в одеського підприємства і переправляла його до Росії.

Під час обшуків на виробництві, в офісних приміщеннях та у помешканнях фігурантів СБУ виявила документи із доказами протиправної діяльності.

Керівник українського підприємства отримав про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору).

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Фото: СБУ

Нагадаємо, СБУ затримала зрадника, який передавав "вагнерівцям" розвіддані про систему відеоспостереження у Житомирі. А на Хмельниччині викрили ворожу ботоферму, яка "розганяла" фейки про війну в Україні і закликала ухилятися від мобілізації.