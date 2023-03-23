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Дуда обговорив із принцом Уельським гуманітарну допомогу Україні

Принц Вільям приїхав із візитом до Польщі. 

Дуда обговорив із принцом Уельським гуманітарну допомогу Україні
Принц Вільям, Анджей Дуда
Фото: Kancelaria Prezydenta

Президент Польщі Анджей Дуда обговорив із принцем Уельським Вільямом гуманітарну допомогу Україні.

Розмова відбулася під час візиту Його Королівської Високості до Польщі. Відео з переговорів опублікували в твіттері Kancelaria Prezydenta. 

"Президент Анджей Дуда зустрівся з Його Королівською Високістю Принцем Уельським. Темою розмови була гуманітарна допомога постраждалій Україні. Принц Уельський подякував полякам за щедрість і гостинність", – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, вчора британський принц Вільям здійснив рідкісну неанонсовану поїздку до Польщі, зустрівшись із британськими та польськими військами, дислокованими поблизу українсько-польського кордону. Принц Уельський спочатку відвідав базу 3-ї бригади Сил територіальної оборони в Жешуві, де зустрівся з міністром оборони Польщі Маріушем Блащаком і оглянув експозицію військової техніки. Потім він зустрівся з військовослужбовцями британських збройних сил, щоб дізнатися більше про те, як вони співпрацюють зі своїми польськими колегами, проводячи операції на підтримку України.

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