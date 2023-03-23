Дуда обговорив із принцом Уельським гуманітарну допомогу Україні

Президент Польщі Анджей Дуда обговорив із принцем Уельським Вільямом гуманітарну допомогу Україні.

Розмова відбулася під час візиту Його Королівської Високості до Польщі. Відео з переговорів опублікували в твіттері Kancelaria Prezydenta.

"Президент Анджей Дуда зустрівся з Його Королівською Високістю Принцем Уельським. Темою розмови була гуманітарна допомога постраждалій Україні. Принц Уельський подякував полякам за щедрість і гостинність", – йдеться у повідомленні.

Prezydent @AndrzejDuda spotkał się z Jego Królewską Wysokością Księciem Walii. Tematem rozmowy była pomoc humanitarna dla walczącej Ukrainy. Książę Walii przekazał podziękowania dla Polaków za Ich hojność i gościnność. pic.twitter.com/KdYBxqqwKa — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) March 23, 2023

Нагадаємо, вчора британський принц Вільям здійснив рідкісну неанонсовану поїздку до Польщі, зустрівшись із британськими та польськими військами, дислокованими поблизу українсько-польського кордону. Принц Уельський спочатку відвідав базу 3-ї бригади Сил територіальної оборони в Жешуві, де зустрівся з міністром оборони Польщі Маріушем Блащаком і оглянув експозицію військової техніки. Потім він зустрівся з військовослужбовцями британських збройних сил, щоб дізнатися більше про те, як вони співпрацюють зі своїми польськими колегами, проводячи операції на підтримку України.