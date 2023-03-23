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Принц Вільям зустрівся з військовими біля українсько-польського кордону

Член британської королівської сім'ї високо оцінив їхню “співпрацю на підтримку народу України та його свободи”.

Принц Вільям зустрівся з військовими біля українсько-польського кордону
Фото: ЕРА/UPG

Британський принц Вільям здійснив рідкісну неанонсовану поїздку до Польщі в середу, зустрівшись із британськими та польськими військами, дислокованими поблизу українсько-польського кордону.

Про це пише CNN.

Вільям високо оцінив їхню “співпрацю на підтримку народу України та його свободи”.

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Принц Уельський спочатку відвідав базу 3-ї бригади Сил територіальної оборони в Жешуві, де зустрівся з міністром оборони Польщі Маріушем Блащаком і оглянув експозицію військової техніки.

Потім 40-річний член королівської сім’ї зустрівся з військовослужбовцями британських збройних сил, щоб дізнатися більше про те, як вони співпрацюють зі своїми польськими колегами, проводячи операції на підтримку України.

Фото: ЕРА/UPG

“Я тут, тому що хочу особисто подякувати польським і британським військам, які працюють у тісному та важливому партнерстві. Я також хочу віддати належне надихаючій людяності польського народу. Ви відкрили свої серця так само, як і свої домівки”, – продовжив він.

Це перша поїздка Вільяма до Польщі після візиту 2017 року зі своєю дружиною Кетрін.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Принц Вільям і Маріуш Блащак
Фото: ЕРА/UPG
Принц Вільям і Маріуш Блащак

Фото: Принц Вільям і Маріуш Блащак

Нагадаємо, інструктори з Канади у рамках операції UNIFIER навчають українських військових у Польщі управляти танками Leopard.

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