Збагачення Іраном урану може призвести до ізраїльського удару, - ЗМІ

Повідомлення Нетаньяху з цього питання було передано іранським офіційним особам, і іранці повністю засвоїли цю позицію.

Ізраїль повідомив США та декільком європейським країнам, що Іран увійде на небезпечну територію, якщо він збагатить уран вище рівня 60%. Це навіть може спровокувати ізраїльський військовий удар.

Про це повідомляє Axios з посиланням на високопоставленого ізраїльського чиновника.

“За словами ізраїльських чиновників, дедалі більше стурбований прогресом у ядерній програмі Ірану, Ізраїль останніми місяцями посилив свої приватні та публічні погрози військовими діями проти Тегерана, очевидно намагаючись утримати країну від подальшої ескалації своєї ядерної програми”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі Іран накопичив 87,5 кг урану, збагаченого на 60%. Експерти Інституту науки та міжнародної безпеки кажуть, що якщо цей уран збагатити до 90% збройового класу, його буде достатньо для виробництва принаймні однієї ядерної бомби.

МАГАТЕ розслідує діяльність Ірану на підземному ядерному об'єкті у Фордо, коли принаймні невеликі кількості урану були збагаченні до 84% чистоти.

Втім, Ізраїль не вважає невеликі кількості урану, збагаченого до 84% чистоти, значущими, оскільки Тегеран не накопичив жодного матеріалу на такому рівні, повідомило джерело видання.

Водночас, Ізраїль не хоче встановлювати 90% збагачення як “червону лінію”, щоб Іран не почав накопичувати уран на рівні, трохи нижчому від збройового.

Тому Ізраїль повідомляє, що будь-який прогрес Ірану у збагаченні вище 60% буде кроком, який може спровокувати військові дії проти ядерної програми Тегерана, сказав ізраїльський чиновник.

Інше джерело видання у Ізраїлі зазначило, що повідомлення Нетаньяху з цього питання було передано іранським офіційним особам, і іранці повністю засвоїли цю позицію.

Ізраїльські чиновники також підтвердили інформацію, що їх країна запросила у США прискорити доставку раніше придбаних чотирьох танкерів KC-46, котрі використовуються для дозаправки в повітрі. Ізраїль хоче отримати хоча б частину з них до кінця 2024 року для підготовки до можливого військового удару по Ірану.

Нагадаємо, після того, як МАГАТЕ оприлюднило інформацію, що Іран має збагачений до 84% уран, що дуже близький до рівня ядерного заряду, Fox News Digital отримало дані, що країна нібито уклала секретні угоди з Росією, аби гарантувати постачання урану.