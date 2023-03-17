Українці оголосили флешмоб у відповідь на злив S.T.A.L.K.E.R. 2 і масово купують гру
Українці оголосили флешмоб у відповідь на злив S.T.A.L.K.E.R. 2 і масово купують гру
Влада Бєлгорода заявила про збиття двох ракет
Влада Бєлгорода заявила про збиття двох ракет
Застосування американських RAAM допомогло уповільнити російські штурми, – Міноборони Британії
Застосування американських RAAM допомогло уповільнити російські штурми, – Міноборони Британії
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Російське кіно про Бахмут і проблема сльозинки дитини
Російське кіно про Бахмут і проблема сльозинки дитини
Мер Охтирки Павло Кузьменко: "Головний виклик у перші дні війни – жодної координації дій ніким і ніде"
Мер Охтирки Павло Кузьменко: "Головний виклик у перші дні війни – жодної координації дій ніким і ніде"
Лише 30 нардепів Ради подали декларації про доходи до НАЗК (оновлено)
Лише 30 нардепів Ради подали декларації про доходи до НАЗК (оновлено)
ДБР повідомило про підозру командиру взводу, який побив солдата на Житомирщині
ДБР повідомило про підозру командиру взводу, який побив солдата на Житомирщині
Україна шукає послів. Кого і куди відправлятиме МЗС
Україна шукає послів. Кого і куди відправлятиме МЗС
ГоловнаСвіт

Ізраїль провів антитерористичну спецоперацію на Західному березі Йордана. Загинули четверо, поранені понад 20 людей

Серед загиблих – двоє ватажків терористичних осередків, а також 16-річний підліток. 

Ізраїльські військові під час спецоперації на Західному березі ріки Йордан, у Дженіні, застрелили чотирьох осіб. Двоє з них ідентифіковані Ізраїлем як ватажки палестинських осередків терористичного угруповання, повідомляє CNN.

Палестинське міністерство охорони здоровʼя повідомило, що внаслідок стрілянини також були поранені 23 особи, з них пʼять – у важкому стані. 

У заяві ізраїльських сил безпеки повідомили, що бійці “нейтралізували двох членів палестинського “Ісламського джихаду”, які підозрюються у значній терористичній діяльності”. Про ще одного вбитого вбитого військові повідомили, що він напав на сили безпеки з ломом, тож його застрелили. 

Військові додали, що під час операції сили вели вогонь по озброєних чоловіках, які вели вогонь по них, зафіксовано поранення. Крім того, виникли заворушення, під час яких підозрювані кидали камінням у бійців”. 

Двоє вбитих були ідентифіковані як Нідал Хазем, член палестинського руху “Ісламський джихад” "Бригади аль-Кудс" і командир підрозділу "Сили Баха", і Юсеф Шрейм, член ХАМАС "Бригади аль-Касам", повідомляє Jerusalem Post. Рух ХАМАС повідомив, що обидва загиблі були його сторонниками. 

Третя загибла особа ідентифікована як Омар Авадін, 16-річний юнак. Палестинці повідомили, що ізраїльські військові під час рейду за терористами стріляли на людних вулицях. 

За даниим Міністерства охорони здоров'я Палестини, з початку цього року загалом було вбито 88 палестинців, серед яких є бойовики та цивільні особи. За 2023 рік 13 ізраїльських мирних і один офіцер безпеки були вбиті під час, за словами офіційних осіб Ізраїлю, нападів палестинців.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
Читайте також