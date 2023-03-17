США вважають, що Росія знайшла дрібні уламки збитого безпілотника, - ЗМІ

На думку американської влади, Росія знайшла в Чорному морі уламки збитого американського безпілотника спостереження MQ-9 Reaper.

Про це повідомляє CNN.

Офіційний представник США, знайомий із ситуацією, описав знайдені уламки як шматки скловолокна або невеликі шматочки дрона MQ-9 Reaper.

Раніше повідомлялось, що Росія досягла місця падіння американського розвідувального безпілотника в Чорному морі.Воно знаходиться приблизно в 70-80 милях на південний захід від Криму.

Втім, адміністрація Байдена вважає, що РФ не зможе отримати важливу інформацію із залишків безпілотника, які могли бути на поверхні води. Дрон упав у воду в місці, де глибина сягає приблизно 1,6 тис. метрів.

Нагадаємо, американські військові вжили заходів, щоб секретне програмне забезпечення з безпілотника, котрий впав у Чорне море, не потрапило до рук росіян.