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США вважають, що Росія знайшла дрібні уламки збитого безпілотника, - ЗМІ

Можливо, росіяни знайшли шматки скловолокна.

США вважають, що Росія знайшла дрібні уламки збитого безпілотника, - ЗМІ
Фото: www.militaryparitet.com

На думку американської влади, Росія знайшла в Чорному морі уламки збитого американського безпілотника спостереження MQ-9 Reaper.

Про це повідомляє CNN.

Офіційний представник США, знайомий із ситуацією, описав знайдені уламки як шматки скловолокна або невеликі шматочки дрона MQ-9 Reaper.

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Раніше повідомлялось, що Росія досягла місця падіння американського розвідувального безпілотника в Чорному морі.Воно знаходиться приблизно в 70-80 милях на південний захід від Криму.

Втім, адміністрація Байдена вважає, що РФ не зможе отримати важливу інформацію із залишків безпілотника, які могли бути на поверхні води. Дрон упав у воду в місці, де глибина сягає приблизно 1,6 тис. метрів. 

Нагадаємо, американські військові вжили заходів, щоб секретне програмне забезпечення з безпілотника, котрий впав у Чорне море, не потрапило до рук росіян. 

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