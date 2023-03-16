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Бельгія відправить в Україну 240 військових вантажівок

Хоча авто експлуатуються ще з 1992 року, але залишаються в хорошому стані. 

Бельгія відправить в Україну 240 військових вантажівок
Фото: The Brussels Times

Міністерство оборони Бельгії має намір надати Україні 240 військових вантажівок. 

Про це повідомляє The Brussels Times.

“Перші транспортні засоби заплановані на поставку наступного тижня, і вони будуть використовуватися для переправлення військ і техніки на фронт на схід України” - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що у бельгійської армії є близько 400 автомобілів Volvo Cargo, Volvo Shelter, Volvo Fassi та Volvo Manumat. Серед них вантажні моделі, підйомники та аварійні вантажівки.

Ці транспортні засоби цьогоріч будуть виведені з експлуатації, їх замінять на новіші. Хоча авто експлуатуються ще з 1992 року, але залишаються в хорошому стані. Перед відправкою до України всі вантажівки будуть перевірені та відремонтовані, якщо це необхідно. Бельгійська армія також надішле запасні частини та інструкції з експлуатації для вантажівок.

Виведення машин з експлуатації планувалося кілька років, але їх заміна була прискорена війною в Україні.

Автомобілі Volvo досить прості в ремонті та обслуговуванні, тому українським механікам і технікам не знадобиться додаткове навчання, щоб обслуговувати їх чи проводити базовий ремонт.

Раніше повідомлялось, що міністерство оборони Бельгії навчає українських військових застосовувати підводні безпілотники, які незабаром надійдуть до ЗСУ.

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