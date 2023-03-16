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Рішення Польщі передати Україні винищувачі МіГ-29 не спонукають США виділити свої F-16, - Білий дім

"Це суверенне рішення, які має ухвалювати будь-яка країна, і ми поважаємо ці суверенні рішення", - зауважив речник Ради національної безпеки Білого дому.

Рішення Польщі передати Україні винищувачі МіГ-29 не спонукають США виділити свої F-16, - Білий дім
Фото: EPA/UPG

Рішення Польщі направити в Україну винищувачі МіГ-29 не спонукає президента США Джо Байдена надати американські літаки F-16.

Про це заявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє CNN.

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"Це не змінює наших розрахунків щодо F-16", - сказав Кірбі.

Раніше Джо Байден заявив, що постачання американських винищувачів в Україну наразі не планують, хоча й не виключив цього повністю.

"Це суверенне рішення, які має ухвалювати будь-яка країна, і ми поважаємо ці суверенні рішення", - зауважив Кірбі.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що перші 4 з обіцяних Польщею близько 10 винищувачів МіГ-29 передадуть у нашу державу найближчими днями.

Тим часом у Пентагоні поставились скептично до відмови Байдена постачати Україні винищувачі F-16.

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