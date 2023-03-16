ЄС посилить законодавство для застосування санкцій проти родичів російських мільярдерів

Особливо гостро така потреба постала після того, як мати Пригожина через суд добилася скасування санкцій.

Європейський Союз збирається удосконалити законодавство щодо застосування санкцій проти членів сімей російських мільядерів. Ця зміна стане важливою на тлі того, як європейський суд скасував обмежувальні заходи проти матері власника "групи Вагнера" Євгена Пригожина, пише Bloomberg.

Європейська служба зовнішніх дій повідомила джерелам-членам, що незабаром подасть відповідний законодавчий акт.

Розширені критерії були запропоновані Естонією та іншими через побоювання, що особи, які потрапили під санкції, можуть перетасувати гроші та активи в рамках обмежень блоку, запроваджених після вторгнення Росії в Україну. Пропозиція набула імпульсу після того, як мати Євгена Пригожина, керівника російської групи найманців "Вагнера", виграла справу в Генеральному суді ЄС про скасування її включення до списку санкцій на початку цього місяця. Пропозиція встановлює критерії та правову основу, які дозволять застосовувати санкції до членів сім’ї особи.

Боротьба з обходом санкцій стала пріоритетом для ЄС після 10 санкційних пакетів проти Росії та замороження активів понад 1500 осіб і організацій. Європейська комісія також планує запропонувати законодавство, щоб закрити додаткові лазівки на цьому фронті, додали джерела агентства на умовах анонімності.

10 березня топдипломат ЄС Жозеп Боррель визнав, що залишилося не так багато обмежувальних заходів, яких ще можна вжити проти Росії. Тому блок хоче зосередитися на шляхах запобігання уникненню вже існуючих санкцій, а також на фінансовій допомозі України.