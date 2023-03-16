Китай забирає у США Близький Схід? Що змінюють домовленості Саудівської Аравії та Ірану і чому вони важливі для України
Китай забирає у США Близький Схід? Що змінюють домовленості Саудівської Аравії та Ірану і чому вони важливі для України
Гайдай йде з посади голови Луганської ОВА, — джерела
Гайдай йде з посади голови Луганської ОВА, — джерела
Половина перемоги: що означає для РФ припинення членства у FATF і чи влаштує це Україну
Половина перемоги: що означає для РФ припинення членства у FATF і чи влаштує це Україну
Мер Охтирки Павло Кузьменко: "Головний виклик у перші дні війни – жодної координації дій ніким і ніде"
Мер Охтирки Павло Кузьменко: "Головний виклик у перші дні війни – жодної координації дій ніким і ніде"
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Виплати військовим нараховуватимуть по-новому з березня. Кому платитимуть 100 000, кому 30 000 і скільки отримуватимуть поранені
Послом в Індії може стати заступник Резнікова, кандидатуру посла у Китаї президент досі не затвердив
Послом в Індії може стати заступник Резнікова, кандидатуру посла у Китаї президент досі не затвердив
Російське кіно про Бахмут і проблема сльозинки дитини
Російське кіно про Бахмут і проблема сльозинки дитини
Голова Чернівецької облради Олексій Бойко: «Деякі громади вже поховали по 45 воїнів»
Голова Чернівецької облради Олексій Бойко: «Деякі громади вже поховали по 45 воїнів»
Україна шукає послів. Кого і куди відправлятиме МЗС
Україна шукає послів. Кого і куди відправлятиме МЗС
ГоловнаСуспільствоВійна

Внаслідок ворожих обстрілів Донеччини минулої доби 1 людина загинула, ще 11 поранені

Зокрема, Костянтинівку загарбники обстріляли з “Торнадо-С” та “Ураганів”.

Внаслідок ворожих обстрілів Донеччини минулої доби 1 людина загинула, ще 11 поранені
Фото: Telegram/Павло Кириленко

Вчора, 15 березня, внаслідок ворожих обстрілів Донеччини 1 людина загинула, ще 11 отримали поранення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко

“Росія вбиває цивільних! За 15 березня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Бахмуті. Ще 11 людей в області зазнали поранень”, - йдеться в повідомленні.

Пізніше Павло Кириленко повідомив, що протягом минулого дня росіяни вели інтенсивний вогонь по Костянтинівці: обстріляли місто з “Торнадо-С” та “Ураганів”. Окупанти поранили 6 людей, пошкодили школу, 5 багатоповерхівок, 20 приватних будинків і 11 цивільних автівок.

Нагадаємо, українські захисники за добу ліквідували понад 1000 окупантів і 12 танків. Росіяни також втратили 11 артилерійських установок. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
Читайте також