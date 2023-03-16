Зокрема, Костянтинівку загарбники обстріляли з “Торнадо-С” та “Ураганів”.

Вчора, 15 березня, внаслідок ворожих обстрілів Донеччини 1 людина загинула, ще 11 отримали поранення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Росія вбиває цивільних! За 15 березня росіяни вбили 1 жителя Донеччини — у Бахмуті. Ще 11 людей в області зазнали поранень”, - йдеться в повідомленні.

Пізніше Павло Кириленко повідомив, що протягом минулого дня росіяни вели інтенсивний вогонь по Костянтинівці: обстріляли місто з “Торнадо-С” та “Ураганів”. Окупанти поранили 6 людей, пошкодили школу, 5 багатоповерхівок, 20 приватних будинків і 11 цивільних автівок.

Нагадаємо, українські захисники за добу ліквідували понад 1000 окупантів і 12 танків. Росіяни також втратили 11 артилерійських установок.