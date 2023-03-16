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Минулої доби загарбники обстріляли Херсонщину 88 разів

Внаслідок обстрілів 3 людини отримали поранення.

Минулої доби загарбники обстріляли Херсонщину 88 разів
Фото: Медіацентр Україна

Минулої доби, 15 березня, окупанти обстріляли Херсонщину 88 разів. 

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“За минулу добу противник здійснив – 88 обстрілів, випустивши 413 снарядів з важкої артилерії та "Градів". Місто Херсон ворог обстріляв 5 разів. 16 снарядів влучили у житлові квартали, приватні й багатоквартирні будинки”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок обстрілів 3 людини дістали поранення.

Крім того, повідомляється, що з деокупованої території області евакуйовали 113 осіб.

Нагадаємо, українські захисники за добу ліквідували понад 1000 окупантів і 12 танків. Росіяни також втратили 11 артилерійських установок. 

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