​Російські хакери готують нову хвилю кібератак на Україну, - Microsoft

Російські хакери готуються до нової хвилі кібератак проти України та наших західних партнерів.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на звіт Microsoft.

Із січня 2023 року російські кібергрупи коригують свою діяльність з метою посилення руйнівного впливу та збору розвідувальної інформації про цивільні і військові об'єкти України та її партнерів.

Також зазначається, що особливо активна російська команда хакерів, відома як Sandworm, випробовує "додаткові можливості програм-здирників, які можуть бути використані для атак за межами України.

Microsoft повідомляє, що виявила щонайменше дев'ять різних "чистильників" і два типи програм-здирників, які використовувалися проти більш як 100 українських організацій, починаючи з січня 2022 року.

"У країнах Америки та Європи, особливо в сусідніх з Україною, російські суб'єкти загроз намагаються отримати доступ до урядових і комерційних організацій, які беруть участь у підтримці України", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, за даними Google, кількість кібератак російських хакерів на українських користувачів торік зросла на 250%.